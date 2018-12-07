ЦБ подготовил рекомендации на случай отключения банков от платежных систем

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Банк России рекомендовал малым банкам найти запасного партнера, который сумел бы обслуживать их карты при отключении их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора.

Банкам, работающим с платежными системами не напрямую, ЦБ посоветовал помимо основного заключить договор с еще одним крупным банком для обеспечения спонсорского участия в системах платежных карт. Дополнительный договор должен начать действовать при необходимости сменить банк-спонсор.

Кроме того, Центробанк рекомендовал кредитным организациям протестировать канал обмена информацией с новым спонсором. Все эти меры рассчитаны на введение Соединенными Штатами новых санкций, направленных против российских банков.

О вероятном введении ограничительных мер со стороны США против двух российских банков ранее предупредил руководитель Сбербанка Герман Греф. При этом он не стал называть структуры, которым грозят рестрикции.

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