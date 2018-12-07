Ученые определили оптимальную длительность здорового сна

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Продолжительность здорового сна должна составлять от шести до восьми часов в сутки. Результаты соответствующего исследования международной группы ученых опубликованы в журнале Европейского общества кардиологов, передает РИА Новости.

В течение восьми лет медики изучали дневники сна более чем 116 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет. Оказалось, что слишком долгий сон связан с ростом риска умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, сон продолжительностью от восьми до девяти часов увеличивал риск смерти от заболеваний сердца на 5%. Отдых длиной от девяти до десяти часов способствовал росту вероятности развития серьезных болезней на 17%, а еще более продолжительный – на 41%.

При этом дневной сон также увеличивал вероятность болезней сердца при продолжительности ночного сна менее шести часов. Впрочем, в большинстве случаев отдых днем способен компенсировать недосып, констатировали ученые.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи определили худшую позу для сна.

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