Биологи нашли отличительную особенность склонных к неверности женщин

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Женщины, указательные пальцы которых длиннее безымянных, оказались более склонными к изменам. Результаты соответствующего исследования ученых из британского Оксфордского университета опубликованы в журнале Biology Letters, сообщает «Газета.Ru».

Биологи измерили длину пальцев 274 женщин, взяли образцы их ДНК и провели опрос, посвященный отношениям. Обнаружившаяся прямая связь так называемого пальцевого индекса с непостоянством в сердечных делах стала неожиданностью для исследователей, которые, по их словам, ожидали противоположного результата.

Соотношение длины пальцев обусловлено количеством в организме во время внутриутробного развития некоторых женских половых гормонов – эстрогенов. Этот эффект обнаружен и у ряда животных и птиц – человекообразных обезьян, мышей и крыс, зебровых амадин.

По мнению ученых, именно эстрогены ответственны за импульсивное поведение и большую неудовлетворенность текущими отношениями у женщин с более длинными указательными пальцами.

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