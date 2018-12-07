Агрофирма Чистопольского района выплатила более 6,5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Чистопольском районе Татарстана занимающееся сельским хозяйством ООО «Джукетау» погасило задолженность по заработной плате перед 303 своими работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Всего сельхозпредприятие выплатило своим сотрудникам 6 млн 533 тыс. рублей. Летом агрофирме уже приходилось погашать образовавшуюся перед 260 рабочими задолженность в размере 4,1 млн рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана в сотрудничестве с другими структурами продолжает работу по обеспечению прав работников на своевременную выплату зарплаты, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ООО «Дружба» из Буинского района выплатило почти 13 млн рублей долгов по зарплате.

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