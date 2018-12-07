Татар-информ

7 декабря 2018, 06:42

ОбществоHi-Tech

В России хотят ввести платную регистрацию сотовых телефонов

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ОбществоHi-Tech

В России хотят ввести платную регистрацию сотовых телефонов

Предполагается, что стоимость регистрации в специальной базе данных составит 100 рублей.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В России могут ввести платную регистрацию сотовых телефонов в специальной базе данных. Мобильник будет регистрироваться в базе по присвоенному при производстве идентификатору абонентского устройства IMEI, пишет «Российская газета».

Соответствующие поправки в закон «О связи» обсуждались в ходе заседания Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации. По словам председателя комиссии Людмилы Боковой, законопроект поддержан профильными министерствами и ведомствами и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу, передает ТАСС.

Предполагается, что стоимость регистрации сотового в специальной базе данных для физических лиц не будет превышать 100 рублей.

Информация о владельцах телефонов и о них самих будет храниться и в базах операторов, и в общей государственной базе. Не зарегистрированные аппараты просто не смогут работать в сотовых сетях отечественных операторов. Базы планируется синхронизировать с международной базой данных Ассоциации GSM, к которой подключены операторы 43 стран, информирует РИА Новости.

Новация должна помочь в борьбе с серым импортом телефонов и исключить возможность использования украденных и перепроданных аппаратов. Введена в действие она может быть с 2023 года. 

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