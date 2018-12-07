Татар-информ

7 декабря 2018, 06:32

Спорт

Монолог большегруза, сюрприз Когогина и «Хор Турецкого»: в Челнах отметили юбилей «КАМАЗ-Мастера»

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Спорт

Монолог большегруза, сюрприз Когогина и «Хор Турецкого»: в Челнах отметили юбилей «КАМАЗ-Мастера»

Команда камазовских гонщиков 15 раз побеждала на международном ралли «Дакар».

(Набережные Челны, 7 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах торжественно отметили 30-летний юбилей прославленной команды «КАМАЗ-Мастер».

Вечер начался под звуки рок-музыки, исполняемой гитаристом-виртуозом и композитором Виктором Зинчуком. Они были такими же пронзительными, как и кадры, которые в этот момент мелькали на экране. Вся история команды прошла перед глазами зрителей: от тяжелых эпизодов, связанных с авариями на гоночной трассе, до моментов триумфа.

Следующий ход сценария оказался оригинальным. Организаторы подготовили видеомонолог от имени гоночного автомобиля «КАМАЗ-Мастера».

«Если кто-то думает, что я просто двигающаяся груда железа, то глубоко ошибается. В меня вложили душу мои творцы. Под моим капотом бьется пламенное сердце. И у меня есть свои воспоминания... Париж еще праздновал Рождество, а 136 мотоциклов, 236 легковых автомобилей и 93 грузовика уже вышли на старт. “КАМАЗ” был в числе новичков. А негласное правило “Дакара” гласит – впервые стартовавшие всегда терпят поражение. Очень хотелось быть исключением из этого трижды проклятого правила. Но до финиша дошли 44 мотоцикла, 54 легковушки и 23 грузовика. И “КАМАЗов” среди них не было», – поделился большегруз воспоминаниями о первом заезде команды в 1990 году. Впоследствии «КАМАЗ-Мастер» одерживал победу на международном ралли «Дакар» 15 раз.

О самоотверженности членов автосборной, командном духе и высоком профессионализме говорили все, кто произносил поздравления со сцены Органного зала.

«Вы с честью принимаете вызов сильнейших гонщиков мира, бросайтесь в схватку и с победой выходите из нее», – сказала депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, поздравляя команду.

«Готовясь к юбилею, я задал себе вопрос: а что такое “КАМАЗ-мастер” для нас? – поделился размышлениями со сцены генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – В первую очередь это наши парни, которые имеют большие амбиции и ставят высокие цели. Это самый яркий пример того, как надо стремиться к высоким показателям».

Гендиректор автогиганта признался, что для него в работе команды много личного. «В молодости я был профессиональным спортсменом и знаю, что такое подняться на первую ступень пьедестала. Невероятно трудно встать на нее, еще сложнее удержаться. Но таков уж характер камазовцев. В нем присутствует все – и желание делать лучшие автомобили, и воля, чтобы удерживать много лет подряд чемпионские позиции. Думаю, нет ни одного работника КАМАЗа, жителя города и республики, которые бы не знали о существовании и достижениях “КАМАЗ-Мастера”. Мы высоко несем флаги России и Татарстана и очень гордимся тем, что наша заводская команда стала сборной страны», – сказал руководитель компании.

Далее Когогин поведал, что в художественной школе № 1, где был объявлен конкурс «КАМАЗ – наша гордость», один из его участников изготовил глиняную модель гоночного грузовика. Юный художник попросил Когогина вручить ее руководителю команды «КАМАЗ-Мастер».

«Я сказал – ты сам можешь это сделать. И пригласил его на сегодняшний вечер», – продолжил он, приглашая юного художника на сцену. И молодой человек под аплодисменты зала вручил глиняную машину Владимиру Чагину.

«30 лет – такой красивый, зрелый, очень спортивный возраст, – сказал в своем выступлении мэр Автограда Наиль Магдеев. – Татарстан вообще спортивный регион. У нас умеют и в футбол играть, и в хоккей. Но автоспорт, на мой взгляд, занимает в республике особое место. Нашлось ему место и в сердце нашего Президента. Почему я так считаю? Я не знаю таких случаев, чтобы глава республики сам тестировал уходящие на гонки автомобили, на одном профессиональном языке разговаривал с пилотами. Давайте поблагодарим за особое отношение к нашей любимой команде Рустама Нургалиевича Минниханова».

Свое поздравление участникам команды подготовили и дети пилотов, штурманов и других членов команды. Они читали рэп, танцевали, показывали отрывки из спектакля – в общем, демонстрировали свои таланты. И убедили присутствовавших в том, что на этих детях природа точно не отдохнула.

Со своими творческими поздравлениями со сцены также выступили участница проекта «Голос» Виктория Черенцова, известный гитарист-виртуоз Виктор Зинчук и «Хор Турецкого».

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