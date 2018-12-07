Минсельхоз РФ: Объем выданных на проведение сезонных полевых работ кредитов вырос на 39,1%

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). По состоянию на 6 декабря общий объем кредитных средств, выданных сельхозпроизводителям на проведение сезонных полевых работ в 2018 году, вырос до 417,55 млрд рублей. Это на 39,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

Так, Россельхозбанк предоставил кредитов на 302,87 млрд рублей, Сбербанк России – на 114,68 млрд рублей, отмечается на сайте Минсельхоза России.

В 2017 году предприятиям и организациям агропромышленного комплекса страны на проведение сезонных полевых работ было выдано 317,02 млрд рублей кредитов, в том числе Россельхозбанком – 270,87 млрд рублей, а Сбербанком – 46,15 млрд рублей.

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