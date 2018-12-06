Татар-информ

7 декабря 2018, 08:08

ОбществоКультура

В Татарском книжном издательстве записали повесть Аделя Кутуя «Неотосланные письма»

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ОбществоКультура

В Татарском книжном издательстве записали повесть Аделя Кутуя «Неотосланные письма»

Фото: Султан Исхаков

Аудиокнига доступна для бесплатного прослушивания на сайте Татарского книжного издательства.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Гульназ Ахтямзянова). Артистка Гузель Сибгатуллина озвучила повесть Аделя Кутуя «Неотосланные письма» специально для сайта Татарского книжного издательства. Об этом рассказала сотрудница Таткнигоиздата Айсылу Галиева.

Бесплатно прослушать повесть можно на сайте издательства в разделе аудиокниг.

«Произведение стало еще популярнее, когда по повести Кутуя “Неотосланные письма” был снят фильм. Главную роль в картине сыграла замечательная артистка Гузель Сибгатуллина. Поэтому на озвучивание аудиокниги решили пригласить именно Гузель, и думаю, что не прогадали. Чистый, звонкий голос артистки проникает в сердце, успех аудиокниги объясняется и этим тоже. Можно слушать несколько раз», – заметила собеседница агентства. 

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