(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Работу регионального «мультиплекса» в Татарстане продлили на год. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«У вас свой, как мы его называем – тестовый, экспериментальный, серый мультиплекс. Он не совсем юридически прописанный. Опытная зона действия татарстанского мультиплекса должна была закончиться 31 декабря. Точно на год его работа продлевается. Мы этот вопрос рассмотрели, я вчера подписал официальное письмо в Роскомнадзор с просьбой еще год дать возможность мультиплексу поработать», – сказал Волин.

Нельзя допустить, чтобы переход на цифровое телевидение привел к ухудшению ситуации для людей, заметил замминистра. «Если люди привыкли к тому, что у них есть этот мультиплекс, их не надо лишать привычного информационного продукта», – подчеркнул спикер.

Речь идет о построенной в 2006 году частным оператором ООО «Радиотелеком» сети цифрового эфирного телевидения в шести районах республики, пояснили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.

«Радиотелеком» технически может выполнять функции регионального мультиплекса наземного цифрового эфирного вещания. Сегодня на сетях ООО «Радиотелеком» ведется тестовое вещание шести региональных телеканалов в HD-формате.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) включает общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель» (детский), «Матч» (спортивный), а также НТВ, «Пятый канал», ОТР и ТВЦ.

Во второй мультиплекс отобраны РЕН ТВ, СТС, ТНТ, ТВ-3, «Мир», «Звезда», «Пятница», «Муз-ТВ», «Спас» и «Домашний».

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