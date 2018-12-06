Татар-информ

7 декабря 2018, 08:00

Экономика и финансы

С января по октябрь 2018 года в Татарстане купили 112 тыс. машин с пробегом

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Экономика и финансы

С января по октябрь 2018 года в Татарстане купили 112 тыс. машин с пробегом

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Республика вошла в топ-9 регионов России по объему вторичного авторынка.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан занял девятое место среди российских регионов по объему рынка автомобилей с пробегом. С января по октябрь в республике купили 112 тыс. таких машин, что на 2 тыс. больше прошлогодних показателей. Такие данные в беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» привел известный татарстанский бизнесмен, глава Ассоциации автодилеров РТ Руслан Абдулнасыров.

«Наша республика на девятом месте по объему этого рынка. За десять месяцев 2018 года в РТ прошло 112 тыс. регистраций, годом ранее показатель был на уровне 110 тыс. Разница в 2 тыс. невелика, что говорит о стабильном состоянии рынка», – сообщил Абдулнасыров, уточнив – расчеты не учитывают случаи, когда автомобили дарили либо отдавали.

Более слабые показатели демонстрирует татарстанский рынок новых авто, отметил эксперт. По его словам, в последние годы этот сектор демонстрировал рост в основном благодаря программам господдержки. Их сворачивание заметно затормозило продажи новых машин.

«Государство то включало программы господдержки, то выключало их. Поэтому нельзя сказать, что этот бизнес еле жив, но роста тоже нет», – объяснил спикер.

В заключение он подчеркнул, что автомобильный бизнес тесно связан с волатильностью рынков и является точным индикатором российской макроэкономики.

«Мы являемся очень хорошим индикатором состояния макроэкономики. И как только в ней начинаются изменения, это мгновенно отражается на нас, а также на строителях. Экономисты говорят, что следующий год будет непростым для нашей отрасли, но мы готовы ко всему», – резюмировал бизнесмен.

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