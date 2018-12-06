Татар-информ

7 декабря 2018, 04:23

Общество

Бугульминец с ДЦП преодолел недуг, став профессиональным пловцом и боксером

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Общество

Бугульминец с ДЦП преодолел недуг, став профессиональным пловцом и боксером

Фото: bugulma-tatarstan.ru Сергей Брюхачов

Жизненное кредо Андрея – никогда не падать духом, не отчаиваться и шагать в ногу со временем.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Житель Бугульмы Андрей Федоров, имеющий с детства диагноз детский церебральный паралич, добился немалых успехов в жизни. Андрей удачно выступил на дистанции 50 метров в плавании на спине, не дотянув несколько секунд до спортивного разряда, пишет «Бугульминская газета».

Андрей сумел преодолеть тяжелый недуг и, по его словам, он не собирается останавливаться на достигнутом. Парень окончил среднюю общеобразовательную школу № 1, затем техникум и местный филиал Казанского института экономики, управления и права. Получив специальность экономиста, он прошел по конкурсу в Самарский государственный аэрокосмический университет, где приобрел профессию программиста. Учитывая проблемы с ногами, родители посоветовали юноше остановиться на этом, и он стал активно заниматься спортом, чтобы развиваться физически.

Однако увлечение переросло в желание профессионально заниматься спортом. Он достиг успехов в боксе и пауэрлифтинге (жим лежа штанги, среди инвалидов). Наставниками спортсмена стали заслуженный тренер России Владислав Крюков и известный спортсмен в городе, ныне преподаватель физкультуры кадетской школы-интерната Андрей Синяшин.

Впоследствии Андрей Федоров завоевал две серебряные награды на республиканских соревнованиях по пауэрлифтингу среди инвалидов второй группы. А далее спортсмен решил заняться плаванием: на нервной почве из-за смерти отца у него отказали ноги. Друзья посоветовали ему заняться плаванием, но он всегда боялся воды. Преодолев страх и душевную боль, решился плавать и стал чувствовать себя как рыба в воде. Этому научил тренер-преподаватель ДЮСШ «Факел» Александр Порман. Вскоре новоиспеченный пловец решил испытать свои приобретенные навыки в соревнованиях на водных дорожках. И успех ошеломил тренеров.

Жизненное кредо Андрея – никогда не падать духом, не отчаиваться и шагать в ногу со временем. На сегодняшний день он мечтает купить зеркальный фотоаппарат. Андрей хочет заняться съемкой природного ландшафта и индустриальных пейзажей родного города без применения фотошопа. Кроме того, бугульминец успешно трудится системным администратором в одной из нефтяных компаний.

 

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