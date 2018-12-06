Нижнекамский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Бог ездит на велосипеде»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В преддверии открытия Года театра Нижнекамский ТЮЗ 13 декабря представит премьеру спектакля «Бог ездит на велосипеде», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Имам-мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов отметил, что постановка рассказывает о воспитании подрастающего поколения, а это относится к числу вопросов, в стороне от которых люди оставаться не могут.

Благочинный города Нижнекамска протоиерей Александр Колчерин уверен, что поминать имя Творца всуе – это грех, но в данном случае спектакль посвящен подросткам, ищущих жизненный путь, поэтому использование в нем слова «Бог» вполне оправданно.

Спектакль затрагивает важные проблемы формирования современных детей в подростковом возрасте. Зрители увидят на сцене юношу, перегруженного информацией и возможностями. По мнению некоторых, современные дети с помощью Интернета переживают столько, что становятся старше своих родителей.

По словам театрального режиссера Михаила Юсупова, постановщика православных спектаклей, действо на сцене держит зрителя в тревоге и напряжении. Даже финал, предложенный режиссером спектакля Татьяной Захаровой, отличается от присутствующего в пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной. В нижнекамской версии он более динамичен и современен.

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