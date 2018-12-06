В Менделеевске наградили победителей этапа международных «Джалиловских чтений»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялась церемония награждения муниципального этапа первого Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения», сообщает ИЦ «Менделеевск».



Конкурс проводится для речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.



В мероприятии участвовали менделеевцы в возрасте от трех до 25 лет в разных номинациях, в числе которых — «Произведение М. Джалиля на татарском языке», «Произведение М. Джалиля на русском языке», «М. Джалиль на языках мира», «Изобразительное творчество» и другие.





В этот вечер стихи Мусы Джалиля продекламировали дети на татарском и русском языках. Шестиклассник из школы № 1 Айдар Салаватуллин прочитал стихотворение поэта «Бурелэр». Он покорил зрителей хорошим знанием татарского языка. По словам его наставника, Асии Калимуллиной, у Айдара по татарскому языку одни пятерки, и он часто участвует на районных и республиканских конкурсах поэзии.



Третьеклассницы Сабина Нургалиева и Камилла Зиганшина участвовали в Международном конкурсе со стихами «Себерке» и «Бакчачы» под руководством учителя Чулпан Тухбатовой.



Самые лучшие чтецы получили дипломы и награды различных степеней от начальника Управления культуры Екатерины Шигаповой.





Второй этап конкурса состоится 10 декабря этого года. С 10 по 12 января 2019 года пройдет третий этап, четвертый этап (финал) состоится 15 февраля в Казани.

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