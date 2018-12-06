Единственный из Татарстана агрызский хоккеист сразится в Мировом Кубке вызова

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Уроженец Агрыза, хоккеист Максим Грошев вошел в состав юниорской сборной России, которая сразится в Мировом Кубке вызова в Канаде, пишет газета «Агрызские вести».

Ныне нападающий молодежного хоккейного клуба «Реактор» Максим Грошев – единственный спортсмен из Татарстана среди 28 игроков, вызванных из команд МХЛ. На сегодняшний день юниоры уже завершили тренировки в подмосковном Новогорске, в ближайшие дни спортсмены отправятся в Канаду. Международный турнир пройдет в городе Бонневилле с 9 по 15 декабря.

Максим Грошев начал заниматься хоккеем в первом составе агрызской команды «Спутник» с открытия ледового дворца. Затем перевелся в детско-юношескую спортивную школу «Нефтехимик» в Нижнекамск. В прошлом сезоне команда «Нефтехимик-2001», в составе которой он играл под руководством Ильнара Нургалиева, стала победителем регионального этапа – Приволжского федерального округа и финалистом первенства России среди команд юношей до 17 лет. Тогда Грошев стал лучшим игроком турнира в ХК «Нефтехимик-2001».

Результативным спортсмен был и в составе «Нефтехимика U18», занявшего по итогам прошедшего сезона четвертое место в финале первенства России среди команд юношей до 18 лет.

В Кубке вызова Максим Грошев выступает под 24-м номером. 10 декабря сборная России сыграет с Канадой (Восток), 11 декабря сразится с Чехией, 13 декабря – с Канадой (Запад), 15 декабря – с США.

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