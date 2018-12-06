Земледельцы Буинского района произвели больше всех продукции растениеводства по РТ

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Земледельцы Буинского района в текущем году с каждого гектара пашни в пересчете на зерноединицы произвели 24,2 центнера продукции растениеводства — выше среднего показателя по республике на 14% (по Татарстану – 21,2 центнера зерноединиц), сообщает пресс-служба Буинского района.

Итоги на торжественном мероприятии награждения сельских передовиков озвучил глава Буинского района Марат Зяббаров. По предварительным итогам текущего года производство сельхозпродукции ожидается в фактических ценах в объеме 4,3 млрд рублей, в том числе в растениеводстве — 1,9 млн рублей, в животноводстве — 2,5 млрд рублей. В текущем году валовой сбор зерна составил 132 тыс. тонн при средней урожайности 24,2 центнера с гектара; валовой сбор сахарной свеклы – 209 тысяч тонн при средней урожайности 231 центнер с гектара.



Передовиков сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий чествовали первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, заместитель генерального директора холдинговой компании «Ак Барс» по агропромышленному комплексу Камиль Галиев, депутаты Государственного Совета РТ Шакир Ягудин, Ринат Гайзатуллин, руководитель исполнительного комитета Ранис Камартдинов.

В ходе мероприятия отличившимся аграриям и животноводам вручили государственные награды, дипломы и памятные подарки. Среди награжденных – трактористы ООО «Авангард» Раис Камалов, механизатор ООО «Дружба» Александр Масленцев, технолог по искусственному осеменению ООО «Дружба» Фания Низамова и многие другие.



После награждения состоялась концертная программа.

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