На фестивале народных игр в Мамадыше сразятся в бирюльки, лучинки и камешки

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). 8 и 9 декабря в Мамадыше состоится фестиваль народных игр. Сто школьников и педагогов из четырех городов республики будут учиться проводить народные и настольные игры, узнают много нового о традициях народностей России и Татарстана, сообщает организация «Скауты Татарстана».



Фестиваль народных игр является проектом Региональной татарстанской детской общественной организации «Республиканский скаутский центр "Скауты Татарстана"», который победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Это уже не первый лагерь скаутов Татарстана, в котором ребята близко знакомятся с традициями и культурой разных народностей.

В 2017 году школьники-участники республиканской скаутской организации «Скауты Татарстана» придумали идею проекта «ЭтноХаус» – это лагерь на весенних каникулах, в рамках которого также проходит знакомство с культурами разных народов Татарстана, России, мира.

Во время подготовки к лагерю всем участникам необходимо было узнать историю своей семьи, сделать костюм своей национальности, разучить игры, песни, танцы, разузнать об исторических и географических особенностях заданного региона. Подготовительный этап имеет большое образовательное и воспитательное значение, так как позволяет школьникам совместно со своими семьями глубже узнать историю и культуру своего рода, семьи, национальности.



В рамках фестиваля будет работать игротека с настольными играми народов России – бирюльки, волчки\кубарь, бабки\кости\шег, буга-шыдыраа, хабылык (лучинки), тыырынка, хаамыска\камешки и другие. Также состоятся турниры по подвижным народным играм (лапта, чиж).

К проекту могут присоединиться любые школы и детские центры республики.

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