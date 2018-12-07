В селе Тюлячинского района открыли новый ФАП почти за 3 млн рублей

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В селе Верхние Кибя-Кози Тюлячинского района состоялось открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На строительство ФАПа были выделены средства в размере 2,9 млн рублей. Площадь лечебного учреждения составляет 62,5 квадратных метров, ФАП полностью укомплектован медицинским оборудованием и мебелью. Строительными работами занималось ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш».

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхние Кибя-Кози обслуживает один населенный пункт, в котором проживает 321 человек, среди них — 8 детей, 100 пенсионеров и 213 человек трудоспособного возраста. Расстояние до Тюлячинской центральной районной больницы составляет 12 километров. ФАП возглавляет медсестра Разина Муликова с восьмилетним стажем работы.

В Татарстане при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в рамках программы реализации совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению с 2012 года по модульной технологии построены 413 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 врачебных амбулаторий, 24 патологоанатомических отделений, проведен капитальный ремонт 1466 существующих фельдшерско-акушерских пунктов, 95 врачебных амбулаторий, 18 участковых больниц.

В текущем году планируется завершить строительство модульных 44 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 врачебных амбулаторий.

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