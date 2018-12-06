Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин: Ощущения от дебюта в новой команде положительные

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Вячеслав Основин, дебютировавший в сегодняшнем матче со СКА (1:5), рассказал клубной пресс-службе о своих впечатлениях от дебюта.

«Ощущения от дебюта в новой команде положительные. Но всё равно мало времени прошло, чтобы влиться, полностью понять требования тренерского штаба и выполнять их на 100 процентов», — резюмировал Основин.

Дебютант отметил дружелюбие новых товарищей по команде. «Бесспорно, меня приободрила игра в тройке капитана команды Александра Свитова», — поделился игрок, добавив, что все ребята дружелюбные и помогают.

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