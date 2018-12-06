Защитник «Ак Барса» о матче со СКА: Неправильно распоряжались шайбой, поэтому игра шла в нашей зоне

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Андрей Педан защитник «Ак Барса» и сборной России прокомментировал поражение от СКА (1:5), признав, что соперник лучше реализовал свои моменты.

«Было много моментов, в которых мы неправильно распоряжались шайбой. Из-за этого игра шла в нашей зоне. Соперник создавал много моментов, а мы уставали. Основной момент — это владение шайбой», — передает слова Педана клубная пресс-служба.

Защитник констатировал, что соперник воспользовался ошибками казанцев. Он также отметил, что «барсы» начали активнее играть в третьем периоде, однако это не спасло ситуацию, поскольку команда соперников уже забила пять шайб.

Педан высоко оценил игру голкипера СКА: «Шестёркин отлично сыграл, были моменты, где нам не хватило какой-то удачи, шайба не смогла залететь».

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