Тренер «Ак Барса» о поражении от СКА: После первого периода в счете был слишком большой разрыв

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал сегодняшнее поражение от СКА (1:5), отметив, что «барсы» допустили глупые ошибки.

«К сожалению, игра у нас не получилась. Мы допустили глупые ошибки. В меньшинстве плохо сыграли. После первого периода в счете был слишком большой разрыв», — передает пресс-служба клуба слова наставника «барсов».

Отсутствие Андрея Маркова и Даниса Зарипова наставник казанцев объяснил ротацией: «У нас это было запланировано. Здесь нет ничего нового».

Говоря об игре голкипера Владислава Подъяпольского, Билялетдинов посчитал пропущенные им шайбы «хорошими». «Шайбы, которые были забиты — они достаточно хорошие. То, что мы хотели сделать, мы сделали. Мы умышленно дали возможность ему (Подъяпольскому — прим. Т-и) поиграть. Надеялись, что он проведёт всю игру. Он должен пройти через такие матчи», — пояснил главный тренер казанцев.

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