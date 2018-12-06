«Ак Барс» продолжает крупно проигрывать армейцам

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодняшний матч «Ак Барс» — СКА ожидали многие, поскольку решался вопрос, сумеют ли казанцы, обладатели Кубка Гагарина-2018, взять реванш у армейцев за сокрушительное домашнее поражение (1:6) в первом туре. Не смогли — со счетом 5:1 уверенно победили питерцы. Таким образом «Ак Барс» проиграл в чемпионате все три игры армейцам: дважды — СКА, один раз — ЦСКА (0:5).

Сразу отметим, что тренерский штаб казанцев решил сегодня проверить в деле новичка команды, нападающего Вячеслава Основина, которого казанский клуб недавно обменял с «Салаватом Юлаевым» на Александра Бурмистрова. «Мы планировали, что он сыграет на выезде. Надеемся, что у него всё получится. Основин — хороший игрок, которого мы планируем использовать и на фланге, и в центре, — прокомментировал клубной пресс-службе дебют Основина главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

Также в заявку «Ак Барса» вернулся защитник Андрей Педан, который пропустил пять последних матчей. Напомним, защитник казанцев вызван в ряды сборной России для участия в московском этапе евротура Кубка Первого канала.

Игру пропустили защитник Андрей Марков и форвард Данис Зарипов. Ветераны получили возможность передохнуть, что уже не раз было в этом сезоне.

Соперники начали сегодняшнюю игру очень активно, поскольку горели желанием побыстрее забить. Могли сделать это гости, когда у армейцев был удален нижнекамец Наиль Якупов. Не забили и пропустили. Защитник СКА Динар Хафизуллин сделал отменную передачу канадцу Патрику Херсли. Мощный щелчок в девятку — 1:0.

Инициативу явно перехватили хозяева поля, поэтому и вторая шайба СКА стала вполне логичной. На этот раз красивый сольный номер у ворот гостей продемонстрировал Сергей Плотников — 2:0. А первое удаление в составе «Ак Барса» привело к третьей пропущенной шайбе. На добивании свой дубль оформил Плотников — 3:0. СКА уверенно выиграл первый период.

Второе удаление гостей питерцы также уверенно реализовали: Андрей Кузьменко бросил шайбу уже в пустой угол — 4:0. Передача мудрого Павла Дацюка была идеальной. Еще одна эффектная комбинация, и Якупов буквально в упор «расстрелял» Владислава Подъяпольского — 5:0. Подсластил горькую пилюлю Пол Постма, дальний бросок, перекладина и после видеопросмотра арбитры засчитали взятие ворот СКА — 5:1. Однако армейцы все еще уверенно ведут игру.

С начала третьего периода гости решительно пошли вперед, пытаясь переломить ход игры. Но СКА спокойно отражал эти атаки, отвечая острыми контратаками. Армейцам спешить было некуда, поэтому они, удерживая «Ак Барс» на дистанции, хладнокровно довели матч до второй подряд крупной победы над казанцами.

После 37 матчей в активе казанцев — 55 очков, третье место на «Востоке». В следующем туре 8 декабря в столице Словакии, Братиславе, «Ак Барс» сыграет со «Слованом».

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0), Шайбы забросили: Херсли (8), Плотников (13, 20), Кузьменко (25), Якупов (29) — Постма (34). Штраф: 4-8.

«Ак Барс» Подъяпольский. Яруллин — Педан, Секач — Ткачёв — Азеведо; Постма — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов; Манухов — Лямкин, Глухов — Попов — Галиев; Клинкхаммер — Основин — Свитов; Кара.

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