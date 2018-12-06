Ученые узнали способ ускорить обмен веществ

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Даже одиночная и не слишком интенсивная тренировка оказалась способна ускорить обмен веществ. Об этом узнали исследователи из медцентра Техасского университета в США, передает РИА Новости со ссылкой на Medical Express.

Ученые наблюдали за мышами, которые три раза по 20 минут бегали в колесе. Изучив состояние грызунов, они выяснили, что упражнения ускоряют работу нейронов, связанных с уменьшением аппетита и быстрым сжиганием энергии. Вместе с тем они замедляют деятельность нейронов, тормозящих обмен веществ.

Подопытные мыши демонстрировали эффект от одной зарядки в течение двух дней. При этом регулярные занятия делали его более длительным.

По мнению медиков, результаты исследования могут быть применены в том числе при создании лекарств для диабетиков.

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