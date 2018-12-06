Дарья Шкурихина: Мастер-класса по художественной гимнастике во время Кубка Попова не будет

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина объяснила пользу проведения турниров по художественной гимнастике в рамках Кубка Александра Попова, а также объяснила отсутствие мастер-класса по своему виду спорта.

«Я считаю, что, когда дети занимаются спортом и тратят на это большое количество времени, у них просто не возникает мыслей о плохих и неправильных делах. Они растут красивыми и здоровыми, дальше будут продолжать здоровое поколение. Я за то, чтобы в нашей стране люди болели спортом и посвящали время ему, а не чему-то плохому», – сказала спортсменка.

Также гимнастка пояснила, почему, в отличие от мастер-классов по другим дисциплинам, мастер-класс по художественной гимнастике не проводится: «В этом году в турнире принимают участие 400 детей. Но я хочу, чтобы все они поучаствовали в мастер-классе и при этом успели выступить. К сожалению, в этом году мы не успеем реализовать эту идею, но я надеюсь, что в следующем году мы сможем. Потому что если что-то делать, то делать надо круто».

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