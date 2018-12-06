Татарстанские спортсменки завоевали восемь медалей на турнире по художественной гимнастике

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском Центре гимнастики состоялось награждение лауреатов открытого турнира по художественной гимнастике «На вершине успеха» на призы Дарьи Шкурихиной, организованного в рамках 11-го Кубка Александра Попова.

Спортсменки из Татарстана завоевали восемь медалей: «золото» досталось Марии Иващенко и Анастасии Перепеченковой, еще четыре награды высшей пробы у гимнасток во всех групповых упражнениях. Обладательницей «серебра» стала Мирослава Щербакова, «бронзы» – София Бакташева.

Перед вручением наград слово было дано приглашенным гостям. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов поздравил всех с праздником гимнастики и пожелал выступающим удачи и адекватного судейства.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов поприветствовал всех от имени министерства и заявил, что уверен в светлом будущем гимнастики в России, а также пожелал всем выступающим успехов.

«Я рада, что этот турнир проводится в третий раз в рамках международного розыгрыша Кубка Александра Попова, и я рада очутиться в семье, где все поддерживают друг друга. Надеюсь, что на ковре сейчас выступают будущие звездочки гимнастики», – поделилась впечатлениями со всеми присутствующими олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина.

Соревнования будут проходить еще два дня, 7 и 8 декабря, среди гимнасток разных возрастных групп.

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