Минниханов заявил о большом интересе чешского бизнеса к сотрудничеству с Татарстаном

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Чешский бизнес проявляет большой интерес к сотрудничеству с Татарстаном, в том числе и к реализации совместных проектов. Об этом на встрече с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Новакова и другие члены чешской делегацией прибыли в Казань для участия в работе Межправительственной российско-чешской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Ее заседание должно состояться завтра, 7 декабря, отмечает пресс-служба Президента РТ.

В ходе беседы Минниханов выразил уверенность в позитивном влиянии подобных визитов на укрепление сотрудничества между странами, включая контакты на межрегиональном уровне.

Президент Татарстана поблагодарил руководство Чехии за поддержку начинаний и проектов, ориентированных на сотрудничество с республикой, и напомнил об активном взаимодействии с Южно-Моравским краем. Также он упомянул планы совершить очередную деловую поездку в Чехию.

Отдельно Рустам Минниханов остановился на приезде в Казань бизнес-делегации чешских предпринимателей, которые в том числе являются участниками и гостями 18-й международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань». На ней представлены такие компании из Чехии, как Rubena, I.B.C.Praha и MPower.

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