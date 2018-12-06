Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с 30-летием

(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с 30-летним юбилеем и вручил членам команды награды.

Свое выступление Рустам Минниханов начал с чтения текста поздравительной телеграммы Президента России Владимира Путина. Зал встретил аплодисментами приветственные слова главы государства, высоко оценившего вклад команды «КАМАЗ-Мастер» в развитие отечественного автопрома.

Затем Рустам Минниханов обратился к сидящим в зале от своего имени: «Дорогие пилоты, штурманы, механики и все, кто причастен к слаженной работе этой, безусловно, уникальной команды, искренне рад поздравить вас с юбилеем. Мы гордимся вашими успехами, которые являются проявлением высочайшего спортивного мастерства, командного духа и несгибаемой воли к победе. Благодаря вам, благодаря системной работе всего коллектива и стали возможны те головокружительные победы, которые заставили весь мир с уважением заговорить о марке “КАМАЗ”».

Минниханов подчеркнул роль в становлении команды ее основателя и «легендарного штурмана» Семена Якубова. «Его, к сожалению, сегодня нет в этом зале. Но это, думаю, не помешает нам отдать ему должное, одарив аплодисментами», — отметил Президент РТ, после чего зал разразился бурными овациями.

Минниханов также отметил вклад нынешнего руководителя команды «КАМАЗ-Мастер» Владимира Чагина, который уверенно ведет коллектив от одной победы к другой.

За самоотверженный труд Президент РТ поблагодарил весь трудовой коллектив и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, подчеркнув, что без мощной поддержки автогиганта «КАМАЗ-Мастер» не смог бы демонстрировать такую высокую результативность на соревнованиях.

«Особую благодарность хочу выразить родным и близким наших спортсменов и обслуживающего персонала. Без вашего участия день сегодняшнего триумфа никогда бы не наступил», — сказал Минниханов.

В завершение выступления он выразил уверенность в том, что «КАМАЗ-Мастер» и в дальнейшем будет радовать республику новыми победами.

Затем состоялась церемония награждения членов команды, которая завершилась вручением руководителю коллектива Владмиру Чагину сертификата на приобретение уникальной лаборатории.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.