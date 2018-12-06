Татар-информ

6 декабря 2018, 19:50

Официальная хроникаСпорт

Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с 30-летием

Рекомендуем

Официальная хроникаСпорт

Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с 30-летием

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ подчеркнул, что победы гонщиков – результат высокого мастерства и слаженной работы команды.

(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с 30-летним юбилеем и вручил членам команды награды.

Свое выступление Рустам Минниханов начал с чтения текста поздравительной телеграммы Президента России Владимира Путина. Зал встретил аплодисментами приветственные слова главы государства, высоко оценившего вклад команды «КАМАЗ-Мастер» в развитие отечественного автопрома.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ 30-Ð»ÐµÑ‚Ð¸ÑŽ ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ &quot;ÐšÐÐœÐÐ—-Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑ€&quot;. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Затем Рустам Минниханов обратился к сидящим в зале от своего имени: «Дорогие пилоты, штурманы, механики и все, кто причастен к слаженной работе этой, безусловно, уникальной команды, искренне рад поздравить вас с юбилеем. Мы гордимся вашими успехами, которые являются проявлением высочайшего спортивного мастерства, командного духа и несгибаемой воли к победе. Благодаря вам, благодаря системной работе всего коллектива и стали возможны те головокружительные победы, которые заставили весь мир с уважением заговорить о марке “КАМАЗ”».

Минниханов подчеркнул роль в становлении команды ее основателя и «легендарного штурмана» Семена Якубова. «Его, к сожалению, сегодня нет в этом зале. Но это, думаю, не помешает нам отдать ему должное, одарив аплодисментами», — отметил Президент РТ, после чего зал разразился бурными овациями.

Минниханов также отметил вклад нынешнего руководителя команды «КАМАЗ-Мастер» Владимира Чагина, который уверенно ведет коллектив от одной победы к другой.

Ð¢Ð¾Ñ€Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ðµ, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ 30-Ð»ÐµÑ‚Ð¸ÑŽ ÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹ &quot;ÐšÐÐœÐÐ—-Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑ€&quot;. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

За самоотверженный труд Президент РТ поблагодарил весь трудовой коллектив и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, подчеркнув, что без мощной поддержки автогиганта «КАМАЗ-Мастер» не смог бы демонстрировать такую высокую результативность на соревнованиях.

«Особую благодарность хочу выразить родным и близким наших спортсменов и обслуживающего персонала. Без вашего участия день сегодняшнего триумфа никогда бы не наступил», — сказал Минниханов.

В завершение выступления он выразил уверенность в том, что «КАМАЗ-Мастер» и в дальнейшем будет радовать республику новыми победами.

Затем состоялась церемония награждения членов команды, которая завершилась вручением руководителю коллектива Владмиру Чагину сертификата на приобретение уникальной лаборатории. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Президент РТ обсудил возможные варианты сотрудничества с хокимом Ташкентской области
Новости дня
20:40
В России годовая инфляция ускорилась в октябре до 3,8%
20:28
В госреестр недвижимости внесены границы лишь 14% населенных пунктов Татарстана

До конца года в Единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены сведения о границах 37% населенных пунктов.

20:18
Нефть упала почти на 4% в ожидании решения России об ограничении добычи
20:10
Эксперты назвали главный цвет 2019 года
19:58
Минниханов заявил о большом интересе чешского бизнеса к сотрудничеству с Татарстаном

Президент РТ встретился с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой.

19:50
Рустам Минниханов поздравил «КАМАЗ-Мастер» с 30-летием

Президент РТ подчеркнул, что победы гонщиков – результат высокого мастерства и слаженной работы команды.

19:40
Главный инженер «Татнефть-арены» объяснил низкое качество льда на хоккейной площадке

Тагир Миннекиев назвал основными источниками проблем регламент КХЛ и конкурсы во время перерывов между периодами.

19:34
В Москве стартовали всероссийские чтения имени Шигабутдина Марджани

Участники конференции намерены рассмотреть богословские изыскания современной уммы через наследие мусульманских ученых XIX-XX веков.

19:20
Президент РТ обсудил возможные варианты сотрудничества с хокимом Ташкентской области

С начала года Рустам Минниханов и Гуломжон Ибрагимов провели уже четвертую встречу.

19:08
В «Сказочном городке» на Кремлевской набережной казанцам покажут секретный штаб Деда Мороза

Открытие новогодней площадки состоится 8 декабря.

18:56
30-я сессия Казгордумы III созыва состоится 13 декабря

Среди основных вопросов – проект городского бюджета на будущий год и внесение изменений в бюджет текущего года.

18:44
Аминов: 22-я кнопка в кабеле — это вопрос выживания районного и городского телевидения

Гендиректор телерадиокомпании «Новый век» заявил о необходимости создания местных эфирных мультиплексов.

18:38
В честь юбилея «КАМАЗ-Мастера» в Набережных Челнах развернули выставку спортивных авто

Открывает экспозицию первая гоночная машина КАМАЗа, которая была создана в 1988 году.

18:31
В Челнах открытие гипермаркета «Лента» породило ажиотаж и усугубило ситуацию на дорогах

Участники Градостроительного совета предупреждали о том, что транспортная развязка в этом районе и так перегружена.

18:24
В Иннополисе заселили новый арендный дом на 118 квартир

В новом здании будут жить работники резидентов и партнеров ОЭЗ, а также сотрудники бюджетных организаций города.

18:10
Сбербанк ввел ограничения на перевод денег по номеру телефона
18:09
Обвиняемого во взяточничестве экс-полицейского из ОП «Юдино» подозревают в превышении полномочий

По версии следствия, один из бывших полицейских из ОП «Юдино» выкупил у грабителя краденные украшения, пообещав не привлекать его к ответственности.

18:02
Роспотребнадзор объяснил две трети смертей россиян неправильным питанием
17:48
Мегатрендом Института развития образования Татарстана станет «учитель цифрового будущего»

Институт развития образования республики отмечает свое 90-летие.

17:38
Герой СССР Борис Кузнецов отправился на встречу с Владимиром Путиным в Москву

Ветеран из Татарстана примет участие в праздновании Дня Героев Отечества.

17:27
В Агрызском районе РТ спасли рыбаков из Удмуртии, провалившихся под лед на снегоходе

Жители села Малая Пурга вышли на тонкий лед реки Иж неподалеку от села Салауши.

17:24
СМИ: Страны ОПЕК предварительно договорились о сокращении нефтедобычи
17:10
Татарстанцам субсидируют подключение спутникового телевидения

Государство компенсирует затраты на покупку и монтаж спутникового оборудования для жителей 157 населенных пунктов.

17:05
В Казани на стройплощадке на Тэцевской улице погиб рабочий

Тело 40-летнего мужчины с признаками падения с высоты обнаружили вчера днем.

17:00
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

С начала года компания увеличила число базовых станций для 4G в два раза.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×