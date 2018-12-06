В госреестр недвижимости внесены границы лишь 14% населенных пунктов Татарстана

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). К концу 2017 года в реестр недвижимости были внесены сведения о границах 368 населенных пунктов Татарстана. К началу декабря этого года их количество выросло до 450, что составляет 14% от общего числа населенных пунктов в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

В Единый государственный реестр недвижимости уже должны быть внесены сведения о границах 37% населенных пунктов. Полностью эту работу планируется завершить к концу 2020 года.

Больше всего границ населенных пунктов внесено в кадастр в Заинском (93%), Бугульминском (80%), Лаишевском (56%) и Елабужском (54%) районах. В реестре есть границы Казани и Набережных Челнов.

«Наличие в реестре недвижимости сведений о границах муниципальных образований и населенных пунктов позволяет органам власти вовлечь земельные участки в коммерческий оборот, а гражданам – использовать их по целевому назначению», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Во внесении сведений в кадастр могут отказать в том случае, если границы населенных пунктов и муниципальных образований пересекаются. В определенном случае границы населенного пункта могут быть изменены специалистами кадастровой палаты, но при условии, что 75% и более площади участка находится в границах населенного пункта.

«За консультацией по вопросам внесения границ населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН можно обращаться в Кадастровую палату по РТ», – уточняется в пресс-релизе.

По информации Росреестра, лучшие показатели по внесению границ населенных пунктов в ЕГРН у Ненецкого автономного округа (63%) и Ингушетии (40%).

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