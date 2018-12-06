Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ õîêèìîì Òàøêåíòñêîé îáëàñòè

(Êàçàíü, 6 äåêàáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñåãîäíÿ âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ õîêèìîì Òàøêåíòñêîé îáëàñòè Ãóëîìæîíîì Èáðàãèìîâûì.
Êàê îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ, Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà íàëè÷èå øèðîêîãî ñïåêòðà âîçìîæíîñòåé — îò ïîñòàâîê â Óçáåêèñòàí ãîòîâîé ïðîäóêöèè äî ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.
Êðîìå òîãî, Ìèííèõàíîâ è Èáðàãèìîâ çàòðîíóëè äèíàìèêó äîñòèãíóòûõ ðàíåå äîãîâîðåííîñòåé è òåêóùåå ïîëîæåíèå äåë. Â ÷àñòíîñòè, Ïðåçèäåíò ÐÒ íàïîìíèë î ñîãëàøåíèÿõ ïî ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè â íåôòåäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è î ïëàíàõ Òàòàðñòàíà îòêðûòü â Óçáåêèñòàíå ôèëèàë îäíîãî èç ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ.
Ñ íà÷àëà ãîäà ýòî óæå ÷åòâåðòàÿ âñòðå÷à Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà è Ãóëîìæîíà Èáðàãèìîâà. Â ìàå 2018-ãî îíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå, â àâãóñòå Èáðàãèìîâ ïîñåùàë Êàçàíü ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì, à â ñåíòÿáðå ïðèåçæàë äëÿ îáñóæäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.