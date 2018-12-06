Òàòàð-èíôîðì

6 äåêàáðÿ 2018, 19:20

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ õîêèìîì Òàøêåíòñêîé îáëàñòè

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ õîêèìîì Òàøêåíòñêîé îáëàñòè

Ôîòî: tatarstan.ru

Ñ íà÷àëà ãîäà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Ãóëîìæîí Èáðàãèìîâ ïðîâåëè óæå ÷åòâåðòóþ âñòðå÷ó.

(Êàçàíü, 6 äåêàáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñåãîäíÿ âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ õîêèìîì Òàøêåíòñêîé îáëàñòè Ãóëîìæîíîì Èáðàãèìîâûì.

Êàê îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ, Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà íàëè÷èå øèðîêîãî ñïåêòðà âîçìîæíîñòåé — îò ïîñòàâîê â Óçáåêèñòàí ãîòîâîé ïðîäóêöèè äî ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ð—Ð°Ð¼ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð£Ð·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð“ÑƒÐ»Ð¾Ð¼Ð¶Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð˜Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Êðîìå òîãî, Ìèííèõàíîâ è Èáðàãèìîâ çàòðîíóëè äèíàìèêó äîñòèãíóòûõ ðàíåå äîãîâîðåííîñòåé è òåêóùåå ïîëîæåíèå äåë. Â ÷àñòíîñòè, Ïðåçèäåíò ÐÒ íàïîìíèë î ñîãëàøåíèÿõ ïî ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè â íåôòåäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è î ïëàíàõ Òàòàðñòàíà îòêðûòü â Óçáåêèñòàíå ôèëèàë îäíîãî èç ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ð—Ð°Ð¼ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ ÐŸÑ€ÐµÐ¼ÑŒÐµÑ€-Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð£Ð·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð“ÑƒÐ»Ð¾Ð¼Ð¶Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð˜Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Ñ íà÷àëà ãîäà ýòî óæå ÷åòâåðòàÿ âñòðå÷à Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà è Ãóëîìæîíà Èáðàãèìîâà. Â ìàå 2018-ãî îíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå, â àâãóñòå Èáðàãèìîâ ïîñåùàë Êàçàíü ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì, à â ñåíòÿáðå ïðèåçæàë äëÿ îáñóæäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë «ÊÀÌÀÇ-Ìàñòåð» ñ 30-ëåòèåì
Íîâîñòè äíÿ
20:40
Â Ðîññèè ãîäîâàÿ èíôëÿöèÿ óñêîðèëàñü â îêòÿáðå äî 3,8%
20:28
Â ãîñðååñòð íåäâèæèìîñòè âíåñåíû ãðàíèöû ëèøü 14% íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Òàòàðñòàíà

Äî êîíöà ãîäà â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè äîëæíû áûòü âíåñåíû ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ 37% íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

20:18
Íåôòü óïàëà ïî÷òè íà 4% â îæèäàíèè ðåøåíèÿ Ðîññèè îá îãðàíè÷åíèè äîáû÷è
20:10
Ýêñïåðòû íàçâàëè ãëàâíûé öâåò 2019 ãîäà
19:58
Ìèííèõàíîâ çàÿâèë î áîëüøîì èíòåðåñå ÷åøñêîãî áèçíåñà ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Òàòàðñòàíîì

Ïðåçèäåíò ÐÒ âñòðåòèëñÿ ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ×åõèè Ìàðòîé Íîâàêîâîé.

19:50
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë «ÊÀÌÀÇ-Ìàñòåð» ñ 30-ëåòèåì

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîáåäû ãîíùèêîâ – ðåçóëüòàò âûñîêîãî ìàñòåðñòâà è ñëàæåííîé ðàáîòû êîìàíäû.

19:40
Ãëàâíûé èíæåíåð «Òàòíåôòü-àðåíû» îáúÿñíèë íèçêîå êà÷åñòâî ëüäà íà õîêêåéíîé ïëîùàäêå

Òàãèð Ìèííåêèåâ íàçâàë îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ïðîáëåì ðåãëàìåíò ÊÕË è êîíêóðñû âî âðåìÿ ïåðåðûâîâ ìåæäó ïåðèîäàìè.

19:34
Â Ìîñêâå ñòàðòîâàëè âñåðîññèéñêèå ÷òåíèÿ èìåíè Øèãàáóòäèíà Ìàðäæàíè

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè íàìåðåíû ðàññìîòðåòü áîãîñëîâñêèå èçûñêàíèÿ ñîâðåìåííîé óììû ÷åðåç íàñëåäèå ìóñóëüìàíñêèõ ó÷åíûõ XIX-XX âåêîâ.

19:20
Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ õîêèìîì Òàøêåíòñêîé îáëàñòè

Ñ íà÷àëà ãîäà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Ãóëîìæîí Èáðàãèìîâ ïðîâåëè óæå ÷åòâåðòóþ âñòðå÷ó.

19:08
Â «Ñêàçî÷íîì ãîðîäêå» íà Êðåìëåâñêîé íàáåðåæíîé êàçàíöàì ïîêàæóò ñåêðåòíûé øòàá Äåäà Ìîðîçà

Îòêðûòèå íîâîãîäíåé ïëîùàäêè ñîñòîèòñÿ 8 äåêàáðÿ.

18:56
30-ÿ ñåññèÿ Êàçãîðäóìû III ñîçûâà ñîñòîèòñÿ 13 äåêàáðÿ

Ñðåäè îñíîâíûõ âîïðîñîâ – ïðîåêò ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà áóäóùèé ãîä è âíåñåíèå èçìåíåíèé â áþäæåò òåêóùåãî ãîäà.

18:44
Àìèíîâ: 22-ÿ êíîïêà â êàáåëå — ýòî âîïðîñ âûæèâàíèÿ ðàéîííîãî è ãîðîäñêîãî òåëåâèäåíèÿ

Ãåíäèðåêòîð òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íîâûé âåê» çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ìåñòíûõ ýôèðíûõ ìóëüòèïëåêñîâ.

18:38
Â ÷åñòü þáèëåÿ «ÊÀÌÀÇ-Ìàñòåðà» â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ðàçâåðíóëè âûñòàâêó ñïîðòèâíûõ àâòî

Îòêðûâàåò ýêñïîçèöèþ ïåðâàÿ ãîíî÷íàÿ ìàøèíà ÊÀÌÀÇà, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà â 1988 ãîäó.

18:31
Â ×åëíàõ îòêðûòèå ãèïåðìàðêåòà «Ëåíòà» ïîðîäèëî àæèîòàæ è óñóãóáèëî ñèòóàöèþ íà äîðîãàõ

Ó÷àñòíèêè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà ïðåäóïðåæäàëè î òîì, ÷òî òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà â ýòîì ðàéîíå è òàê ïåðåãðóæåíà.

18:24
Â Èííîïîëèñå çàñåëèëè íîâûé àðåíäíûé äîì íà 118 êâàðòèð

Â íîâîì çäàíèè áóäóò æèòü ðàáîòíèêè ðåçèäåíòîâ è ïàðòíåðîâ ÎÝÇ, à òàêæå ñîòðóäíèêè áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.

18:10
Ñáåðáàíê ââåë îãðàíè÷åíèÿ íà ïåðåâîä äåíåã ïî íîìåðó òåëåôîíà
18:09
Îáâèíÿåìîãî âî âçÿòî÷íè÷åñòâå ýêñ-ïîëèöåéñêîãî èç ÎÏ «Þäèíî» ïîäîçðåâàþò â ïðåâûøåíèè ïîëíîìî÷èé

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, îäèí èç áûâøèõ ïîëèöåéñêèõ èç ÎÏ «Þäèíî» âûêóïèë ó ãðàáèòåëÿ êðàäåííûå óêðàøåíèÿ, ïîîáåùàâ íå ïðèâëåêàòü åãî ê îòâåòñòâåííîñòè.

18:02
Ðîñïîòðåáíàäçîð îáúÿñíèë äâå òðåòè ñìåðòåé ðîññèÿí íåïðàâèëüíûì ïèòàíèåì
17:48
Ìåãàòðåíäîì Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Òàòàðñòàíà ñòàíåò «ó÷èòåëü öèôðîâîãî áóäóùåãî»

Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè îòìå÷àåò ñâîå 90-ëåòèå.

17:38
Ãåðîé ÑÑÑÐ Áîðèñ Êóçíåöîâ îòïðàâèëñÿ íà âñòðå÷ó ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â Ìîñêâó

Âåòåðàí èç Òàòàðñòàíà ïðèìåò ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè Äíÿ Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà.

17:27
Â Àãðûçñêîì ðàéîíå ÐÒ ñïàñëè ðûáàêîâ èç Óäìóðòèè, ïðîâàëèâøèõñÿ ïîä ëåä íà ñíåãîõîäå

Æèòåëè ñåëà Ìàëàÿ Ïóðãà âûøëè íà òîíêèé ëåä ðåêè Èæ íåïîäàëåêó îò ñåëà Ñàëàóøè.

17:24
ÑÌÈ: Ñòðàíû ÎÏÅÊ ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâîðèëèñü î ñîêðàùåíèè íåôòåäîáû÷è
17:10
Òàòàðñòàíöàì ñóáñèäèðóþò ïîäêëþ÷åíèå ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ

Ãîñóäàðñòâî êîìïåíñèðóåò çàòðàòû íà ïîêóïêó è ìîíòàæ ñïóòíèêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ æèòåëåé 157 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

17:05
Â Êàçàíè íà ñòðîéïëîùàäêå íà Òýöåâñêîé óëèöå ïîãèá ðàáî÷èé

Òåëî 40-ëåòíåãî ìóæ÷èíû ñ ïðèçíàêàìè ïàäåíèÿ ñ âûñîòû îáíàðóæèëè â÷åðà äíåì.

17:00
Tele2 ñòðîèò LTE-ñåòè áûñòðåå âñåõ â îòðàñëè

Ñ íà÷àëà ãîäà êîìïàíèÿ óâåëè÷èëà ÷èñëî áàçîâûõ ñòàíöèé äëÿ 4G â äâà ðàçà.

Ñîáûòèÿ


ÒÀÒÀÐ-ÈÍÔÎÐÌ
â ßíäåêñ.Äçåí
Ïîäïèñàòüñÿ
×