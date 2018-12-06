30-я сессия Казгордумы III созыва состоится 13 декабря

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Депутаты Казанской городской Думы III созыва соберутся на очередную, 30-ю по счету сессию 13 декабря. Начало заседания в Казанской ратуше назначено на 10 часов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Среди основных вопросов повестки дня — проект городского бюджета на будущий, 2019 год и внесение изменений в бюджет текущего, 2018 года.

Также планируется рассмотреть внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани и в местные нормативы градостроительного проектирования соответствующего городского округа.

Кроме того, депутаты Казгордумы намерены обсудить внесение изменений в структуру подразделений исполкома Казани и в Устав муниципального образования.

Не останутся без внимания и оказание горожанам неотложной поддержки для приобретения жилья по программе социальной ипотеки, план работы представительного органа на будущий год, организационные вопросы и ряд других проблем.

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