Татар-информ

6 декабря 2018, 18:56

Общество

30-я сессия Казгордумы III созыва состоится 13 декабря

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Общество

30-я сессия Казгордумы III созыва состоится 13 декабря

Среди основных вопросов – проект городского бюджета на будущий год и внесение изменений в бюджет текущего года.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Депутаты Казанской городской Думы III созыва соберутся на очередную, 30-ю по счету сессию 13 декабря. Начало заседания в Казанской ратуше назначено на 10 часов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Среди основных вопросов повестки дня — проект городского бюджета на будущий, 2019 год и внесение изменений в бюджет текущего, 2018 года.

Также планируется рассмотреть внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани и в местные нормативы градостроительного проектирования соответствующего городского округа.

Кроме того, депутаты Казгордумы намерены обсудить внесение изменений в структуру подразделений исполкома Казани и в Устав муниципального образования.

Не останутся без внимания и оказание горожанам неотложной поддержки для приобретения жилья по программе социальной ипотеки, план работы представительного органа на будущий год, организационные вопросы и ряд других проблем. 

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