В Москве стартовали всероссийские чтения имени Шигабутдина Марджани

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Москве стартовала III всероссийская научно-теологическая конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» «Мусульманская цивилизация Евразии: концепция развития уммы», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



В работе конференции принимают участие исламоведы, востоковеды, сотрудники религиозных организаций, учебных заведений и центров богословия.





Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин отметил, что истинное величие Марджани состоит в том, что он состоялся и как теоретик, и как духовный и нравственный авторитет своего времени, и как имам и педагог. «Прорыв Марджани заключался в том, что, выйдя за рамки шаблона, господствовавшего веками, он указал на путь поиска самой сути религии и веры», — сказал он.



Чтения имени Шигабутдина Марджани призваны рассмотреть богословские изыскания и дискуссии современной уммы через интеллектуальное наследие крупнейших представителей мусульманской мысли XIX и XX веков.



В рамках работы конференции состоится пленарное заседание, будут работать шесть секций. Также запланирована встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина с полномочными представителями председателя ДУМ РФ и две художественные выставки — «Иллюстрированные рукописи "Макам" ал-Харири» и «Муфтии Российского государства: от империи к федерации». Кроме того, будет организована презентация книг и изданий ИД «Медина».

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