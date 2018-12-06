Аминов: 22-я кнопка в кабеле — это вопрос выживания районного и городского телевидения

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Получение 22-й кнопки в кабельных сетях — это вопрос выживания районного и городского телевидения по всей России. Об этом генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» (ТНВ) Ильшат Аминов заявил на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«У многих наших городских и районных телекомпаний есть очень насущная потребность — это 22-я позиция в кабельных сетях, которая позволит ограничить кабельных операторов в их “хотелках”. Они либо требуют огромные деньги за вещание в кабеле, либо пытаются отправить каналы за 500-ю кнопку, где их очень трудно найти», — пояснил Аминов.

Также он указал на необходимость создания региональных цифровых мультиплексов. По словам главы ТНВ, следует провести соответствующие конкурсы на выдачу вещательных лицензий и открыть «новую эру в развитии регионального телевидения России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.