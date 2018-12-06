В Иннополисе заселили новый арендный дом на 118 квартир

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Иннополисе состоялось торжественное заселение нового арендного дома, включающего 118 квартир общей площадью 5,9 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Новостройка высотой десять этажей расположена по адресу: ул. Спортивная, д. 134. Жить в ней будут работники резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис», а также сотрудники бюджетных организаций города. Стоимость аренды без коммунальных платежей составляет от 7 тыс. до 13 тыс. рублей в зависимости от количества комнат в квартире.

На первом этаже дома находится паркинг на 122 машино-места. Здание оснащено беспроводной системой коммерческого учета энергоресурсов, позволяющей автоматически передавать данные счетчиков управляющей компании.

Инвестором строительства был Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. В роли технического заказчика выступило ООО «Ак Барс Инжиниринг», а в роли подрядчика — ООО ПСК «Ак Барс Строй».

Ранее в Иннополисе был заселен соседний 48-квартирный дом № 136 по улице Спортивная. До конца года предполагается сдать в эксплуатацию еще один арендный дом, рассчитанный на 199 квартир.

Кроме того, в городе продолжается строительство шестого по счету квартала, где будут располагаться три арендных дома на 365 квартир. Их техническая готовность составляет от 45% до 54%.

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