В честь юбилея «КАМАЗ-Мастера» в Набережных Челнах развернули выставку спортивных авто

(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в честь юбилея команды «КАМАЗ-Мастер» развернули выставку спортивных автомобилей.

Выставка расположилась возле Органного зала, где будет проходить торжество, посвященное круглой дате. Ошибиться, по какому поводу организован праздник, невозможно. Гигантское число «30» и логотип команды, установленные у входа в здание, видны издалека.

Экспозиция включает автомобили, принимавшие участие в гонках в различные годы. Именно поэтому на месте номерных знаков у них размещены даты. Указанный на машине год напоминает об одной из страниц истории команды.

Открывает экспозицию первая гоночная машина КАМАЗа, которая была создана в 1988 году. Ее специально восстановили к юбилею.

Настоящим же долгожителем и ветераном гонок можно считать «КАМАЗ-4326», который впервые принял участие в соревнованиях в 2009 году, но до сих пор находится в строю. У него, кстати, есть газодизельный «брат», который также активно участвует в состязаниях. Также на выставке представлен так называемый черный «КАМАЗ» — спортивный грузовик капотной компоновки.

Сегодня в Автограде команда «КАМАЗ-Мастер» отмечает свой 30-летний юбилей. В торжестве принимают участие Президент РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков.

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