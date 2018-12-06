Сбербанк ввел ограничения на перевод денег по номеру телефона

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона, отменив эту возможность для обладателей кредитных карт. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Теперь для получения перевода именно на кредитную карту клиенты Сбербанка должны будут предоставлять отправителю ее номер. При этом обладатели дебетовых карт сохранили возможность зачислять деньги на них как по номеру самой карты, так и по номеру телефона.

В связи с этим в банке напомнили, что у большинства его клиентов есть и кредитные, и дебетовые карты.

Причиной нововведения в Сбербанке назвали случаи, когда средства зачисляются на кредитную карту вместо дебетовой. «Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — добавили в пресс-службе кредитной организации.

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