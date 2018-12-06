(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Обвиняемого во взяточничестве экс-полицейского из ОП «Юдино» подозревают в превышении полномочий, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В процессе расследования дела бывшего полицейского Григория Кузнецова правоохранители установили еще один преступный эпизод, связанный с ограблением ювелирного магазина на 110 тысяч рублей в Зеленодольском районе.

Кузнецов узнал, куда сбыли украшения, выяснил, кто их принес в ломбард в поселке Васильево, привез подозреваемого в отдел полиции «Юдино» и потребовал продать ему похищенное за три тысячи рублей, пообещав, что злоумышленника в этом случае не привлекут к уголовной ответственности.

В результате тот продал украшения полицейскому, однако вскоре был задержан сотрудниками другого подразделения и осужден. В процессе расследования о краже Кузнецов выдал драгоценности, однако не сказал коллегам, что сам работает в полиции, а также исказил обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении бывших оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП «Юдино» Игоря Гусенкова и Григория Кузнецова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Теперь Кузнецова подозревают еще и в превышении служебных полномочий и приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.

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