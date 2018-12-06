В Бугульме состоялся концерт с «особенными» аплодисментами

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Доме техники Бугульмы состоялся благотворительный концерт «Доброй песней друг друга согреем», приуроченный к Декаде инвалидов. Участниками стали сольные исполнители и коллективы учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Бугульминская газета».

В фойе, перед входом в зал, гостей встречала выставка картин Николая Новикова, молодого человека с ОВЗ. Его мама, Светлана Леонидовна, рассказала за него о его увлечении, так как молодой человек общается на языке жестов, добавив, что они пришли не только по приглашению организаторов, но и для моральной поддержки участников. По словам Светланы Новиковой, всегда надо помнить, что рядом всегда найдутся неравнодушные люди, готовые поделиться добротой.

Со сцены звучали песни, стихи, мелодии флейты, исполнялись хореографические номера. С замиранием сердца зрители наблюдали за движениями жестовой песни, и все это было наполнено необыкновенной энергетикой.

Директор Дома техники Любовь Хусаенова отметила, что концерт «Доброй песней друг друга согреем» становится традицией, он дает детям возможность раскрыться, показать свои таланты, доказать – в первую очередь самим себе, что они вправе участвовать как в общественной, так и культурной жизни города. На сцене выступили особенные дети, потому и аплодисменты в зале – особенные.

Несмотря на то, что перед выходом на большую сцену участники волновались, это не сказывалось на их номерах благодаря мощной поддержке зала.

Мама одной из участниц концерта, Гульназ, отметила, что больше всего потрясает, когда дети находят в себе силы идти дальше, не останавливаться на достигнутом, добиваются успехов в жизни и творчестве.



Участникам концерта вручили подарки от местных предпринимателей, их руководителям – букеты цветов.

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