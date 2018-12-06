Роспотребнадзор объяснил две трети смертей россиян неправильным питанием

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В России наблюдается рост заболеваний, вызванных неправильным питанием. Примерно 63% смертей в стране связаны с заболеваниями, возникшими из-за нездоровой еды, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«<…> распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин», — констатируется в сообщении ведомства.

В частности, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета способствует потребление в больших количествах сахара, насыщенных жирных кислот, соли.

В связи с этим Роспотребнадзор настаивает на необходимости «информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно».

Отдельно в ведомстве отмечают, что к инициированному им пилотному проекту по маркировке продуктов питания «Светофор» присоединилась компания PepsiCo.

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