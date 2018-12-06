Татар-информ

6 декабря 2018, 17:48

Наука и образование

Мегатрендом Института развития образования Татарстана станет «учитель цифрового будущего»

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Наука и образование

Мегатрендом Института развития образования Татарстана станет «учитель цифрового будущего»

Фото: архив/Александр Эшкинин

Институт развития образования республики отмечает свое 90-летие.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Мегатрендом Института развития образования Татарстана станет «учитель цифрового будущего». Об этом заявила сегодня на всероссийской научно-практической конференции «Образование: опыт, проблемы и перспективы развития», посвященной 90-летию Института развития образования РТ, ректор учреждения Людмила Нугуманова.

«Наш мегатренд — “учитель цифрового будущего“. Это значит, что учитель должен не только иметь компетенции по IТ-технологиям, цифровой грамотности и безопасности, но еще и уметь работать при любых событиях, в любом пространстве, с разными программами. При этом должен наблюдаться опережающий темп развития. Опережающее обучение учителей — наша самая главная задача, чтобы они не отставали от развития в образовательном пространстве и от всех процессов, которые происходят в обществе», — сказала ректор ИРО.

«Сегодня наша деятельность направлена на развитие системы опережающего профессионального развития педагога. Мы это воспринимаем как процесс и результат взаимодействия личности, государства, общественных организаций, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций и совершенствование способностей обучаться в течение всей профессиональной жизни», — добавила она.

Нугуманова подчеркнула, что институт уже начал работу по новому проектному формату, ориентированному на развитие молодых педагогов. Перспективным докладчик назвала проект, который реализуется вместе с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, по созданию совместных с ведущими зарубежными научно-образовательными центрами дополнительных профессиональных программ для педагогов.

Ведется повышение квалификации учителей татарского языка и литературы, в том числе в регионах России, продолжила докладчик. «Оказывается научно-методическая поддержка с выездом в субъекты. Институт сотрудничает с образовательными и общественно-культурными организациями 18 регионов РФ, организует всероссийские конкурсы профессионального мастерства, разрабатывает учебно-методические комплексы, примерные образовательные программы по предметам, проводит экспертизу учебников на татарском языке и участвует в создании учебников нового формата», — рассказала ректор ИРО.

Она сообщила, что заключены соглашения с основными партнерами института, которые будут помогать и сопровождать в процессе повышения компетентности педагогов. «Это такие партнеры, как образовательный центр “Сириус”, Высшая школа экономики, Школьная лига Роснано, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. А также регионы, которые предлагают использовать в нашей работе свой опыт», — заметила Нугуманова.

Очень много учителей из Татарстана и регионов России проходит переподготовку в Институте развития образования, отметила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. «В институте проводятся научно-практические конференции, семинары по актуальным вопросам образования, повышение квалификации учителей, обеспечивается их участие в профессиональных конкурсах. С этой деятельностью вы справляетесь успешно», — обратилась она к сотрудникам учреждения.

Институт развития образования РТ всегда достойно служил своей миссии — повышению квалификации педагогических работников, заключил ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.  

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