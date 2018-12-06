В Агрызском районе РТ спасли рыбаков из Удмуртии, провалившихся под лед на снегоходе

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ спасли рыбаков из Удмуртии, провалившихся на под лед на снегоходе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в семь часов утра спасателям сообщили, что у села Салауши на реке Иж в воду провалились два жителя села Малая Пурга. Мужчины выбрались и находятся на льду без обуви.

На место отправились спасатели ЗПСО № 6 из Челнов, оперативные группы из Менделеевского и Агрызского гарнизонов, пожарные из села Ижевка, а также врачи, инспекторы ГИМС и полицейские.

Не обнаружив на месте рыбаков, челнинские спасатели двинулись на судне на воздушной подушке в сторону села Кичкитан. Сотрудники Менделеевского ПСГ обследовали берег Камы у Ижевки, силы МЧС прочесали 10 километров береговой линии в обе стороны от места инцидента, а также проселочные дороги.

Как выяснилось, 32-летний рыбак самостоятельно добрался до села Салауги около полудня и сообщил о происшествии главе поселения. По его словам, второй рыбак остался на берегу реки Иж ждать спасателей. Самого мужчину спасатели на месте не нашли, но обнаружили снегоход, рыбацкий ящик и сапоги рыбака.

Спустя час мужчину нашел волонтер в четырех километрах от места происшествия.

Медицинская помощь рыбакам не потребовалась. За выезд на тонкий лед на мужчин составили административный протокол.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.