Герой СССР Борис Кузнецов отправился на встречу с Владимиром Путиным в Москву

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов вместе с супругой отправился в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Героев Отечества.

«Я единственный из Татарстана еду к Президенту. Для меня и для республики это великая честь. Поэтому сегодняшний день мне хочется отметить», — подчеркнул Кузнецов.

Провожали ветерана учащиеся Казанской кадетской школы-интерната имени Кузнецова, участники «Юнармии» и «Молодой гвардии Единой России».

День Героев Отечества установлен в честь Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Празднование Дня Героев Отечества состоится 7 декабря, в нем должен принять участие Президент России Владимир Путин.

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