В Челнах открытие гипермаркета «Лента» породило ажиотаж и усугубило ситуацию на дорогах

(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах открытие гипермаркета «Лента» породило ажиотаж среди горожан и усугубило ситуацию на дорогах, сообщают социальные сети.

Несколько часов назад в Набережных Челнах открылся второй гипермаркет «Лента», который разместился в географическом центре города, возле остановки «Пединститут». И сразу же в социальных сетях появились фотографии заполненных до предела торговых залов магазина.

«Вообще как дикари себя ведут. Возле каждого дома есть магазины, покупай спокойно, что хочешь. Нет, набежали, как будто голодали несколько лет, и тут на тебе — открыли единственный магазин в городе. Народ, ведите себя культурно, не бегайте по ногам как оголтелые!», — написал один из пользователей.

Другой челнинец высказался по поводу обстановки на дорогах, расположенных вблизи торгового центра.

«С открытием «Ленты» у водителей трамваев и другого транспорта прибавилось проблем. Пожилые покупательницы сломя голову и не глядя по сторонам скачут через рельсы и перебегают дорогу на красный сигнал светофора. При этом, конечно, не думают, что за трехрублевую скидку на килограмм сахара или макарон могут остаться инвалидами или вообще «переехать» туда, где эти макароны уже не нужны», — написал он.

Надо отметить, что при обсуждении будущего места расположения магазина, участники Градостроительного совета Челнов предупреждали о том, что транспортная развязка в этом районе и так перегружена, а после открытия гипермаркета здесь может произойти всплеск аварийности.

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