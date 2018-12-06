Татарстанцам субсидируют подключение спутникового телевидения

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Жителям Татарстана, которые проживают вне зоны приема цифрового эфирного ТВ-сигнала, будут субсидировать затраты на покупку и монтаж спутникового оборудования.

Размер господдержки на его покупку должен составить 4,9 тыс. рублей, а на монтаж — 2,4 тыс. рублей. Об этом министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов заявил на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова принято решение о компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования для приема спутникового телевидения домохозяйствам в 157 населенных пунктах», — пояснил он.

Кроме того, достигнута договоренность с «Орион Экспресс» (бренд «Телекарта») о предоставлении льготного тарифа для жителей Татарстана стоимостью менее 4 тыс. рублей без абонентской платы, добавил министр.

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