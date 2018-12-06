В шатре фонда «Ярдэм» состоялся благотворительный обед для инвалидов

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В шатре фонда «Ярдэм», работающего при одноименной казанской мечети, состоялся благотворительный обед для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие приурочено к Декаде инвалидов, которая проходит в Татарстане с 1 декабря, сообщает пресс-служба фонда.

В эти дни в центре «Ярдэм» организованы курсы реабилитации для людей, страдающих ДЦП. На благотворительный обед также были приглашены люди с нарушениями зрения и слуха, члены общества инвалидов поселка Юдино, ученики школы-интерната имени Ласточкиной, подопечные центров «Апрель» и «Теремок». Всего участниками мероприятия стали 150 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Представители обществ инвалидов устроили небольшой концерт собственных самодеятельных коллективов.

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