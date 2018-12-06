Татар-информ

6 декабря 2018, 17:00

ОбществоHi-Tech

Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

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ОбществоHi-Tech

Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

С начала года компания увеличила число базовых станций для 4G в два раза.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 лидирует в отрасли по темпам развития сетей LTE. Согласно данным Роскомнадзора, с начала 2018 года компания увеличила количество базовых станций этого стандарта в два раза — до 46 тыс. 226.

Tele2 продемонстрировала наибольшую динамику по темпам развития инфраструктуры LTE. С начала 2018 года оператор увеличил количество базовых станций этого стандарта на 100%, до 46 тыс. 226, в то время как ближайший конкурент показал прирост на 50%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли.

По общим темпам строительства Tele2 занимает второе место: суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13%, до 138 тыс. 944. Данные по развитию сетей опубликованы на сайте Роскомнадзора.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного Интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ-2018 и обеспечила качественным покрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

По результатам III квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% год к году. При значительном росте CAPEX Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд рублей.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По результатам октября 2018 года этот показатель вырос до 45% — отрыв от ближайшего конкурента составил 17 процентных пунктов.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

По индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании Tele2 лидирует в телеком-отрасли. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни. 

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