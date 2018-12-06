Эксперты назвали главный цвет 2019 года

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2019 года. Им стал оттенок «живой коралл», пишут «Известия».

Эксперты изучили последние тренды и считают, что выбранный оттенок задаст тенденцию рекламщикам и дизайнерам. По их мнению, оттенок «окутывает теплом и заботой» и придает энергию и бодрость.

Pantone исследует и разрабатывает цвета, которые дизайнеры могут использовать для своих работ в будущем. В 2018 году главным был цвет «ультрафиолет».

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