ВТБ в Чувашии на треть нарастил гарантийный портфель юрлиц

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). По итогам девяти месяцев 2018 года гарантийный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Чувашии увеличился на 35%, до 4,9 млрд рублей. Банк предоставил компаниям республики банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей. Основной их объем — 1,9 млрд рублей — приходится на клиентов сегмента среднего и малого бизнеса.

Кредитный портфель подразделения на 1 октября 2018 года составил 11,6 млрд рублей. За январь–сентябрь 2018 года банк выдал предприятиям республики 11 млрд рублей кредитных средств, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост объема выданных кредитов (на 21%) отмечен в сегменте среднего бизнеса.

Портфель привлеченных средств юридических лиц банка в регионе на отчетную дату составил 8,5 млрд рублей.



Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Чувашия Константин Киргизов прокомментировал достигнутые результаты: «Итоги III квартала демонстрируют рост показателей по основным направлениям деятельности банка. Значительное наше внимание сосредоточено на поддержке малого бизнеса. Сегодня у нас на обслуживании находится около 2 тыс. клиентов этого сегмента. Кредитный портфель банка по малому бизнесу в нашем регионе за девять месяцев 2018 года вырос на 12%, до 2,4 млрд рублей. Это более 20% от общего корпоративного портфеля».

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