(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сотрудников ИК-8 Альметьевска подозревают в растрате из-за покупки свиней вместо поросят, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Весной 2016 года в ИК-8 в Альметьевске заметили, что не хватает 7,5 тонн свинины. Чтобы покрыть недостачу, неустановленные пока сотрудники колонии заключили с предпринимателем госконтракт о поставке поросят на полтора миллиона рублей. Однако вместо подсосных поросят были куплены свиньи.

В результате в учреждение доставили и забили 115 свиней весом более 14 тонн. Таким образом недостача по мясу была покрыта, однако образовалась недостача по поголовью свиней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств». Сотрудники СЧ собирают информацию о случившемся.

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