Татар-информ

6 декабря 2018, 16:39

Происшествия

Сотрудников ИК-8 Альметьевска подозревают в растрате из-за покупки свиней вместо поросят

Рекомендуем

Происшествия

Сотрудников ИК-8 Альметьевска подозревают в растрате из-за покупки свиней вместо поросят

Чтобы покрыть недостачу 7,5 тонн свинины, сотрудники колонии купили 115 взрослых свиней, вместо заявленных в госконтракте поросят.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сотрудников ИК-8 Альметьевска подозревают в растрате из-за покупки свиней вместо поросят, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Весной 2016 года в ИК-8 в Альметьевске заметили, что не хватает 7,5 тонн свинины. Чтобы покрыть недостачу, неустановленные пока сотрудники колонии заключили с предпринимателем госконтракт о поставке поросят на полтора миллиона рублей. Однако вместо подсосных поросят были куплены свиньи.

В результате в учреждение доставили и забили 115 свиней весом более 14 тонн. Таким образом недостача по мясу была покрыта, однако образовалась недостача по поголовью свиней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств». Сотрудники СЧ собирают информацию о случившемся.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Массовую проверку охотников начала Росгвардия в угодьях Татарстана
Новости дня
17:10
Татарстанцам субсидируют подключение спутникового телевидения

Государство компенсирует затраты на покупку и монтаж спутникового оборудования для жителей 157 населенных пунктов.

17:05
В Казани на стройплощадке на Тэцевской улице погиб рабочий

Тело 40-летнего мужчины с признаками падения с высоты обнаружили вчера днем.

17:00
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

С начала года компания увеличила число базовых станций для 4G в два раза.

16:52
На литературном марафоне «От мала до велика» казанцы прочитают татарскую сказку «Камыр-Батыр»

Для создания особого сказочного мира организаторы используют технологию 3D-рисования в виртуальной реальности.

16:50
Отсрочка отключения аналогового вещания в России обошлась бюджету в 30 млрд рублей

Средства были направлены на обеспечение максимальной безболезненности для жителей страны перехода на «цифру».

16:39
Сотрудников ИК-8 Альметьевска подозревают в растрате из-за покупки свиней вместо поросят

Чтобы покрыть недостачу 7,5 тонн свинины, сотрудники колонии купили 115 взрослых свиней, вместо заявленных в госконтракте поросят.

16:30
ВТБ в Чувашии на треть нарастил гарантийный портфель юрлиц

Основной объем банковых гарантий приходится на представителей среднего и малого бизнеса.

16:22
В список олимпиад и конкурсов на гранты Президента РФ попали мероприятия Татарстана

Перечень мероприятий, победители которых войдут в список грантообладателей, утвердило Минпросвещения РФ.

16:20
Клиенты ВТБ в Татарстане в «черную пятницу» увеличили траты на 66%

Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в республике с 23 по 25 ноября, превысил 26 млн рублей.

16:11
В Челнах полиция ищет пропавшую 17-летнюю беременную девушку

Несовершеннолетняя покинула дом больше недели назад, прихватив с собой минимум вещей.

16:10
Волин: Региональные телеканалы могут получить «окна» на первом мультиплексе

Насильственного отключения аналогового вещания не будет, сказал замминистра.

16:08
Татарстанские пловцы стали призерами первого дня Кубка Александра Попова

Трое казанских спортсменов удостоены бронзовых наград.

16:00
Марат Садыков открыл ФАП и три поликлиники в Алексеевском районе

Ввод объектов в эксплуатацию прошел при участии министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и главы района Сергея Демидова.

15:51
В Казани после смерти 19-летней сотрудницы массажного салона начата проверка

Девушку обнаружили мертвой в одном из салонов эротического массажа на улице Декабристов.

15:50
В Татарстан придет облачная и снежная погода

Вероятен гололед, а на дорогах местами образуется сильная гололедица.

15:42
Антимонопольщикам поручили не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров

В Тверской области, которая первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание, отмечен рост цен на цифровые приставки.

15:40
Медведев оценил творчество Гузели Яхиной

Интерес у политика вызвали оба вышедших романа писательницы.

15:30
ВТБ нарастил корпоративный портфель в Татарстане более чем на 20%

Банк в Татарстане выдал предприятиям республики 73,8 млрд рублей кредитных средств.

15:20
Президент РТ обсудил вопросы сотрудничества с руководством австрийского производителя лыж

Компания Fischer ранее рассматривала возможность размещения производства в Набережных Челнах.

15:15
По требованию прокуратуры РТ пациентов вывезли из «Ева-Мед», а сам центр закрыли

Специалисты выявили в реабилитационном центре множество нарушений пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

15:12
В Татарстане запустили в эфир второй пакет цифровых телеканалов

В настоящее время в эксплуатацию введены все 87 передатчиков второго мультиплекса.

15:10
ВТБ: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 35%

Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в России с 23 по 25 ноября 2018 года, превысил 2,5 млрд рублей.

15:08
Президент РФ телеграммой поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с 30-летием

Гостями юбилейного вечера станут Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков.

14:52
Казанский чемпионат России по корэш откроет четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов

В соревновании примут участие более 150 борцов из 30 регионов страны.

14:51
В ноябре 30 казанских пенсионеров купили у лжегазовщиков датчики утечки газа по завышенным ценам

За установку датчиков утечки газа пожилые люди отдавали аферистам от 3 до 14 тыс. рублей.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×