Отсрочка отключения аналогового вещания в России обошлась бюджету в 30 млрд рублей

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Отсрочка отключения аналогового ТВ-вещания в России обошлась бюджету в 30 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«Продление аналогового вещания с 2016 года до середины 2019-го обошлось федеральному бюджету в 30 млрд рублей. Это деньги, которые потрачены государством на то, чтобы сделать максимально безболезненным для жителей переход на цифровое вещание», — пояснил Волин.

Задержка должна была позволить и населению, и властям подготовиться к отключению аналогового вещания и переходу на цифровое.

Всего в создание инфраструктуры цифрового эфирного телевидения было вложено примерно 80 млрд рублей — помимо тех денег, которые пошли на дотирование телевизионного сигнала, добавил спикер.

Отключение аналогового вещания в России отсрочили из-за празднования Нового года. Так, 11 февраля «аналог» отключат в семи регионах России, 15 апреля — в 20, а 3 июня — во всех остальных, в том числе и в Татарстане.

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