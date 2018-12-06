Волин: Региональные телеканалы могут получить «окна» на первом мультиплексе

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Насильственного отключения аналогового вещания в России не будет. Региональные телеканалы, которые вещали в «аналоге», будут там оставаться. Об этом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«Региональное телевидение будет оставаться в “аналоге” до тех пор, пока у него будет желание и возможности этот аналог оплачивать и там транслироваться», — сказал он.

Что касается каналов «в цифре», рассматривается возможность появления региональных вещателей в составе «Общественного телевидения России». ОТР входит в первый мультиплекс.

Позиция Правительства России заключается в том, что сначала в стране должны полностью запуститься два мультиплекса. Затем власти посмотрят на реакцию индустрии и приступят к рассмотрению дальнейших вопросов развития цифрового телевидения в стране.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) включает общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы — «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Россия-Культура», «Карусель» (детский), «Матч» (спортивный), а также НТВ, «Пятый канал», ОТР и ТВЦ.

Во второй мультиплекс отобраны РЕН, СТС, ТНТ, ТВ-3, «Мир», «Звезда», «Пятница», «Муз-ТВ», «Спас» и «Домашний».

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