Татарстанские пловцы стали призерами первого дня Кубка Александра Попова

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). На стартовавшем в Казани Кубке Александра Попова в первый соревновательный день пловцы Татарстана завоевали три награды.

Среди состязавшихся в брассе на дистанции 50 м юношей 15-16 лет третьим стал Иван Зилаев. Аналогичный результат в той же возрастной категории на дистанции 100 м баттерфляем продемонстрировал Гиорги Квернадзе.

Среди девушек в возрастной категории 13-14 лет в баттерфляе на 200 м третьей стала Алина Макаренко.

Награждение призеров первого соревновательного дня состоится сегодня в Доме Кубка – месте для торжественных церемоний, впервые организованном в рамках Кубка Александра Попова.

Соревнования завершатся 8 декабря.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.